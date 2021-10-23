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استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت، 22 أكتوبر2021، عند الأسعار المرتفعة التي حققتها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة، وحقق سعر الذهب عالميا مكاسب اسبوعية للإسبوع الثانى على التوالى، كما استقر سعر الذهب في مصر بشكل كبير عند أسعار مساء الجمعة، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 785 جنيها بزيادة قدرها 6 جنيهات في الجرام الواحد، وتستقر أسعار الذهب خلال يومى السبت والأحد عند نفس الأسعار بسبب توقف التداول في البورصة بسبب الإجازة الاسبوعية .

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 895 إلى 897 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 783 إلى 786 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 673 إلى 674 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6272 إلى 6288 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

حققت أسعار الذهب عالميا أرباح للاسبوع الثانى على التوالى عقب اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وكان سعر الذهب حقق ارتفاعا مساء الجمعة بنسبة 1.3% في للتعاملات الفورية إلى 1805.67 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 1805.90 دولارا للأوقية، ثم مالبثت أن تراجعت قليلا ولكنها استطاعت أن تحافظ على المكاسب الإسبوعية، وتستقر الأسعار يومى السبت والأحد بسبب اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية .

حققت اسعار الذهب في أسواق المال، قفزة في الأسعار مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.55 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 904.62 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 678.47 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،792.47 $ .

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