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الأردن الثالث عربيا بين الدول العربية الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة

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الأردن الثالث عربيا بين الدول العربية الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الأردن الثالث عربيا بين الدول العربية الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة

جى بي سي نيوز  :- احتل الاردن المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة،وفقا للقائمة التي أصدرتها شركة "إرنست آند يونغ" في شهر أكتوبر الجاري والتي ضمت ثلاث دول عربية ضمن لائحة همت 40 دولة.

ووفقا لأحدث إصدار للشركة فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، أما عربيا فقد تصدر المغرب الدول العربية الثلاث المذكورة بالمؤشر، وحصدت المملكة 58.1 نقطة وجاءت في المرتبة 16 عالميا، تليها  في المركز الثاني عربيا والـ19 عالميا، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز الـ38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجل الأردن 51.5 نقطة.

وتعتبر شركة "إرنست آند يونغ" إحدى كبرى الشركات المهنية في العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات والخدمات، وتقوم بشكل دوري بإصدار مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة.ويصنف المؤشر أفضل 40 دولة في العالم من ناحية جاذبية استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة أن المغرب يحتل المركز الاول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على مؤشر "المستقبل الاخضر" الذي تصدره منصة (إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو)، والذي يصنف 76 بلدا وفقا للتقدم المسجل في اطار تقليص انبعاثات الكربون، وتطوير الطاقة النظيفة، وذلك في اطار التحول الذي شهده المغرب منذ 2009 بعد الاوامر الملكية التي اعطت أولوية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

جي بي سي نيوز

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