كورونا.. 4653 إصابة جديدة بالمكسيك و1508 بكوريا الجنوبية و885 بمصر

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خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة، تسجيل 284 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 285953 منذ بدء الجائحة.

كما سجلت الوزارة 4653 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات ثلاثة ملايين و777209.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 350 ألفًا و476؛ حسبما قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2745 وفاة بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مصر

سجلت مصر 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 44 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 322852 من ضمنهم 272505 حالة تم شفاؤها، و18195 حالة وفاة.