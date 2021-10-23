أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في بيان لها.. "الخارجية الفلسطينية" تدين توسيع الاستيطان في الضفة الغربية

Print
في بيان لها.. "الخارجية الفلسطينية" تدين توسيع الاستيطان في الضفة الغربية في بيان لها.. "الخارجية الفلسطينية" تدين توسيع الاستيطان في الضفة الغربية
الإسرائيلية صادقت على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة

في بيان لها..

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عزم ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، معتبرةً ذلك امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة في القدس الشرقية ومحيطها؛ لفصلها تمامًا عن امتدادها الفلسطيني، أو ما يتصل بحرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" والتي تشكّل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس: "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية للمواطنين الفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين".

وأضافت أن ما تروّج له الحكومة الإسرائيلية بشأن "إجراءات بناء الثقة" ما هو إلا فتات شكلي يكرّس من وجهة النظر الإسرائيلية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم هنا أو هناك وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الإغاثية، بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة بمحاذاة عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

بعد تهديد بعض الجهات.. الحكومة العراقية تؤمن هاني شاكر بسيارات مصفحة (فيديو)

بعد تهديد بعض الجهات.. الحكومة العراقية تؤمن هاني شاكر بسيارات مصفحة (فيديو)

قيس سعيد يطالب الحكومة بجرد الهبات والقروض الممنوحة لتونس مؤخراً

قيس سعيد يطالب الحكومة بجرد الهبات والقروض الممنوحة لتونس مؤخراً

أول رد من الفلاحين بعد إعلان وزارة التموين نية الحكومة تحديد أسعار الأقماح قبل زراعتها

أول رد من الفلاحين بعد إعلان وزارة التموين نية الحكومة تحديد أسعار الأقماح قبل زراعتها