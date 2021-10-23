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ميرهان حسين تقلد ضحكة نبيلة عبيد على الهواء ()

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ميرهان حسين تقلد ضحكة نبيلة عبيد على الهواء (فيديو) ميرهان حسين تقلد ضحكة نبيلة عبيد على الهواء ()

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قلدت الفنانة ميرهان حسين، ضحكة الفنانة نبيلة عبيد على الهواء خلال لقائها مع الإعلامية سليمان، للحديث عن كواليس مشاركتها في مسرحية شمسية وأربع كراسي، والأعمال التالية التي تنوي المشاركة فيها.

وقالت ميرهان حسين خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن حلم حياتي اعمل فوازير، ومتفائلة بالمرحة المقبلة وأتمنى فرصة أو عرض جيد في هذا الشأن.

وأضافت ميرهان حسين أن ميكس التمثيل والغناء والرقص والاستعراض شغفها الحقيق، مضيفة أنها ستبدأ تصوير مسلسل جديد الشهر المقبل تحت اسم «الستات تعرف تقتل» وسيكون مختلفا عن الأعمال السابقة.

المصرى اليوم

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