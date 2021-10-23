«القاهرة برلين» يحصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير

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حصد الفيلم العربي القصير «القاهرة-برلين» على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير والتي تم الإعلان عنها اليوم ضمن فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

وتسلم المخرج أحمد عبدالسلام الجائزة ومعه على المسرح المنتج جوزيف عادل والمؤلف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف والممثل ابراهيم النجاري.

من جانبه أعرب المنتج جوزيف عادل عن سعادته بالجائزة، موجها الشكر لفريق العمل أمام وخلف الكاميرا، متمنيا حضور مريم الفرجاني بطلة العمل معهم على المسرح.

كما وجه أيضا المخرج أحمد عبدالسلام الشكر لمريم على تفانيها بالعمل ولفريق العمل ولمهرجان الجونة وللجنة التحكيم لمنحهم الجائزة.

قصة الفيلم تدور حول «نور» قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، تتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية مجتمعها، ومع نفسها وهي تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

الفيلم من إخراج أحمد عبدالسلام، وإنتاج شركتي فوڨ وأندر دوج بالتعاون مع ليزارد فيلم، وبطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف والمنتج جوزيف عادل.

درس أحمد عبدالسلام الاخراج بجامعة MetFilm للفنون السينمائية بلندن وحصل على درجة الماجستير، بدأ عبدالسلام حياته المهنية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات المرموقة. وتتسع خبرته كصانع أفلام لتغطي عدد من الأنواع السينمائية والتي تتسم بطابع حداثي ورائد يمتزج بتأثره بما يعيشه جيله من الشباب المصري. ومن المعروف عن عبدالسلام قدرته على الجمع بين أساليب سينمائية أنيقة وأعمال ذات طابع تجاري في الأساس، فيعطي خليطته نتاجًا مميزًا.

يعد «القاهرة- برلين» باكورة أفلام شركة فوڨ (fauve)، وهي شركة مصرية تهتم بصناعة الأفلام وتعتبر مساحة لصانعي الأفلام والمحتوى السمعي بصري بالقاهرة، ونطاق للتفاعل والتجريب والحوار يخدم ممارسات الفنون البصرية. كما تهدف إلى البحث الابداعي المستمر والفعال عن مشاريع ومواهب ومشاركتهم في إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتسهيل العمل على مشاريعهم؛ من خلال تقديم الدعم المالي أو المعنوي أو التشبيك، من خلال خلق شبكة تبدأ من القاهرة وتمتد إلى انحاء العالم.

تهتم فوڨ برفع مستوى صناعة الأفلام المستقلة من خلال تزويد صانعي الأفلام باستراتيجيات صناعية وتسويقية مخصصة والتي تشمل التمويل والخطط المالية وإدارة المشاريع وكذلك تسويق وتوزيع أفلامهم.