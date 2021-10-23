أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول تصريح من الممثل «أليك بالدوين» بعد قتله مديرة التصوير بالرصاص وإصابة المخرج

Print
أول تصريح من الممثل «أليك بالدوين» بعد قتله مديرة التصوير بالرصاص وإصابة المخرج أول تصريح من الممثل «أليك بالدوين» بعد قتله مديرة التصوير بالرصاص وإصابة المخرج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الممثل الأميركي أليك بالدوين بنشر أول تعليق له حول فاجعة قتله عن طريق الخطأ، لمديرة التصوير، وإصابته للمخرج في موقع تصوير فيلم جديد هي الفاجعة التي أحدثت دوياً كبيراُ في هوليوود.

وقال بالدوين عبر منشور له على صفحته على تويتر «لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة «هالينا هاتشينز» زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب كبير. أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيق الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف وأحب «هالينا»».

وكانت شرطة مدينة سانتا في الأميركية قد أوضحت في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا «أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح ناري كان يُستخدَم لأغراض التصوير».

ونُقلت هاتشينز (42 عاماً) في طوافة إلى مستشفى قريب، وما لبث الأطباء أن أعلنوا وفاتها، في حين أصيب سوزا (48 عاما) بجراح، وغادر المستشفى بعد مدة قصيرة.
وأشارت الشرطة إلى أن النجم «حضر طوعاً» إلى مركز الشرطة «و»غادره بعد انتهاء التحقيق«. وأكد أن»أي اتهامات قضائية لم توجه ولم يوقَف أي شخص«.

ويعدّ أليك بالدوين (63 عاماً) من أشهر ممثلي هوليوود، وفاز بجوائز عدة عن أدواره في السينما والتلفزيون. وقد عرف على نطاق أوسع خلال السنوات الأخيرة الماضية، بتقليده لشخصية الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

والفيلم الذي كان يصور هو فيلم «راست» وهو من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأميركي القديم)، من تأليف جويل سوزا وإخراجه ومن بطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور رجل خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يهبّ لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل. وفقا لبي بي سي.
ومن أشهر الحوادث المشابهة مقتل الممثل براندون لي في مارس 1993 نتيجة إصابته برصاصة في بطنه.
وكان يُفترض أن يكون السلاح محشواً بأعيرة خلّب لدى إطلاق النار منه في أحد المشاهد على براندون لي الذي كان يومها يبلغ السابعة والعشرين، لكن تشريح الجثة كشف أن نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، أصيب برصاصة من عيار 44 كانت عالقة في السلاح وتسببت الرصاصة المزيفة بقذفها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة ترامب الجديدة

استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة ترامب الجديدة

ترامب يحكم قبضته على شركة للتواصل الاجتماعي

ترامب يحكم قبضته على شركة للتواصل الاجتماعي

مارتون: ميركل 16 عامًا في أزمات مستمرة منذ انهيار الاقتصاد العالمي لعهد ترامب

مارتون: ميركل 16 عامًا في أزمات مستمرة منذ انهيار الاقتصاد العالمي لعهد ترامب

"واشنطن بوست": "هاكرز" يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها

"واشنطن بوست": "هاكرز" يخترقون منصة ترامب الجديدة ويضعون صورة مقززة عليها