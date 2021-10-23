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كشفت الفنانة ميرهان حسين، رأيها عن رأيها في مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي يشارك معها في مسرحية شمسية وأربع كراسي، ضمن الفريق الذي يقوده الفنان أشرف عبدالباقي.

وأضافت ميرهان حسين خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» أن حمو بيكا «عسل جدا»، مردفة طوال الوقت نغني ونضحك سويا خلال العمل في المسرحية، وحمو بيكا يتألق على المسرح والناس تحبه.

وعن اختيار أشرف عبدالباقي لها لتشارك في المسرحية، قالت ميرهان حسين، وافقت قبل أن أعلم دوري أو تفاصيل العمل حبا في الفنان أشرف عبدالباقي، مضيفة كنت أرغب في الخروج من الإطار الذي أحصر نفسي فيه إلى أدوار وشخصيات أخرى مختلفة.