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إدارة الاتحاد تطالب بطاقم تحكيم أجنبي وتكشف ما جرى بين شوطَيْ مباراة الشباب

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إدارة الاتحاد تطالب بطاقم تحكيم أجنبي وتكشف ما جرى بين شوطَيْ مباراة الشباب إدارة الاتحاد تطالب بطاقم تحكيم أجنبي وتكشف ما جرى بين شوطَيْ مباراة الشباب
قال إنَّ الفريق تعرَّض لأخطاء تحكيمية أخرجت اللاعبين من جو المباراة أثناء سيرها

إدارة الاتحاد تطالب بطاقم تحكيم أجنبي وتكشف ما جرى بين شوطَيْ مباراة الشباب

طالبت إدارة نادي الاتحاد عبر بيان رسمي بطاقم تحكيم أجنبي لجميع مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستخاطب الجهة المختصة بشأن ما بدر من الحكـم المساعد الثاني بين شوطَي اللقاء مع الشباب تجاه اللاعب عبدالرحمن العبود.

وقال النادي في بيانه: "يوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي أنه الـتزم بموقفه الداعم للحكم المحلي طيلة الفترة الماضية، ولم يتجاوب مع كل المطالبات باستقطاب حكام أجانب لإدارة لقاءات الفريق، إلا أن ما تعرَّض له الفريق من أخطاء تحكيمية أخرج جميع اللاعبين من جو المباراة أثناء سيرها".

وأضاف: "قرَّر مجلس الإدارة طلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة من أجل تجنيب الفريق الضغوط والأخطاء التي تُرتكب ضده، وتؤثر على مسيرته في المنافسة، كما سيقوم بمخاطبة الجهة المختصة بشأن ما بدر من الحكـم المساعد الثاني بين شوطَي اللقاء تجاه اللاعب عبدالرحمن العبود".

الاتحاد الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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