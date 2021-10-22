اَخرهن نور .. «البدل» تسيطر على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي

★ ★ ★ ★ ★

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، بإطلالات جذابة وأنيقة وغير تقليدية، ورغم حرص النجمات على ارتداء فساتين بأحدث صيحات الموضة، إلا أن بعضهن قررن كسر القاعدة وارتداء ملابس بطابع رجالي، حيث تألقت العديد من النجمات ببدل نسائية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الفنانات اللاتي تألقن ببدل نسائية.

نور

تألقت الفنانة اللبنانية نور في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، بإطلالة جذابو وأنيقة إذ ارتدت بدلة باللون الفضي اللامع منسقة معهما توب من نفس اللون،ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

نور

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة أنيقة ومختلفة في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، إذ ارتدت بدلة باللون الأزرق الزهري، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل واكتفت بوضع مكياج بيسط وهادئء يبرز ملامح وجهها.

صبا مبارك - صورة أرشيفية

أسماء جلال

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار على السجادة الحمراء بفعاليات اليوم السادس للمهرجان، بسبب إطلالتها الأيقة الجذابة إذ ارتدت بدلة باللون الأحمر مفتوحة بمنطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسرحية شعر ذيل الحصان واختارت مكياجا قويا .

أسماء جلال

هند صبري

طلت الفنانة هند صبري على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان الجونة، وارتدت بدلة باللون الأسود ة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون من الناحية الجمالية اعتمدت تسرحية شعر ذيل الحصان واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

هند صبري

ريا أبى راشد

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد في سادس أيام مهرجان الجونة، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت بدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية ترتكت شعرها منسدلا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج هاديء يرز ملامح وجهها.

ريا أبي راشد

وتختتم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، اليوم الجمعة، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.