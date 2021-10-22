أشرف عبد الباقي يكشف كواليس إنشاء مسرح بالساحل الشمالي

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قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه كان في السابق يتم عرض موسم مسرحي شتوي في القاهرة وأخر صيفي في الإسكندرية قبل ظهور عدد من الأماكن الساحلية الجديدة بالساحل الشمالي والعلمين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في السابق كان يعرض في الإسكندرية حوالي 18 مسرحية في موسم الصيف.

أشار الفنان أشرف عبدالباقي إلى أنه غير سعيد لأنه يعرض مسرحيات بمفرده عكس ما كان في السابق ويعرض الكثير من الفنانين الكثير من المسرحيات.

وكشف أشرف عبدالباقي أن عمله السابق في الديكورات والمقاولات استفاد منه كثيرا في بناء ديكورات مسرحية شمسية وأربع كراسي التي يقدمها في الساحل الشمالي وتعرض للإصابات في يديه خلال بناء الديكورات.