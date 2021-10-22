أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أشرف عبد الباقي يكشف كواليس إنشاء مسرح بالساحل الشمالي

Print
أشرف عبد الباقي يكشف كواليس إنشاء مسرح بالساحل الشمالي أشرف عبد الباقي يكشف كواليس إنشاء مسرح بالساحل الشمالي

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه كان في السابق يتم عرض موسم مسرحي شتوي في القاهرة وأخر صيفي في الإسكندرية قبل ظهور عدد من الأماكن الساحلية الجديدة بالساحل الشمالي والعلمين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في السابق كان يعرض في الإسكندرية حوالي 18 مسرحية في موسم الصيف.

أشار الفنان أشرف عبدالباقي إلى أنه غير سعيد لأنه يعرض مسرحيات بمفرده عكس ما كان في السابق ويعرض الكثير من الفنانين الكثير من المسرحيات.

وكشف أشرف عبدالباقي أن عمله السابق في الديكورات والمقاولات استفاد منه كثيرا في بناء ديكورات مسرحية شمسية وأربع كراسي التي يقدمها في الساحل الشمالي وتعرض للإصابات في يديه خلال بناء الديكورات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجمات عانين من الخيانة الزوجية ..شيرين رضا الأحدث ورانيا يوسف تعرضت لها 3 مرات (فيديو)

نجمات عانين من الخيانة الزوجية ..شيرين رضا الأحدث ورانيا يوسف تعرضت لها 3 مرات (فيديو)

«هشطفه» .. شيرين رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب (فيديو)

«هشطفه» .. شيرين رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب (فيديو)

شيرين رضا: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

شيرين رضا: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)