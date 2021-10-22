"الفتح" ينهي تدريباته قبل مواجهة "أبها".. والأخير يعلن جاهزيته للمواجهة

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تقام السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة أبها عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد أداء التدريبات مباشرة من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة مستضيفه فريق أبها غداً السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الفتحاوي أنهى استعداداته من خلال المران الذي أجراه قبل المغادرة على ملعب النادي الرديف، حيث ركز المدير الفني يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على توزيع الأدوار وتصحيح الأخطاء مع التركيز على بعض الجمل الفنية.

في المقابل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مساء اليوم الجمعة، تدريبه الأخير قبل مواجهة نادي الفتح غداً ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الجهاز الفني المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية بالكرة وتطبيقات تكتيكية متنوعة.

واختتم مدرب الفريق مارتن سيفيلا المران بتدريبات ترفيهية.

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