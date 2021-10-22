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المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد

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المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد فيروس كورونا المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد

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واصلت السكة الحديد ومترو الأنفاق الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا.

وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بعمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثاني على مدار اليوم تنفيذا لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار .

ناشدت الاذاعه الداخلية في محطات المترو الركاب بضرورة ارتداء الكمامة اثناء استخدام قطارات المترو. وعدم التعرض للغرامة وقدرها ٥٠ جنيها.

وفي السكة الحديد استمرت الهيئة في تعقيم وتطهير القطارات والمحطات والتأكيد على ارتداء الكمامة اثناء استخدام القطارات وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات الفريق كامل الوزير- وزير النقل.

المصرى اليوم

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