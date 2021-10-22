أكسبو دبي: الجناح البريطاني يناقش «مستقبل المنسوجات» وتطورات الموضة

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ناقش الجناح البريطاني في إكسبو 2020 دبي، اليوم الجمعة «مستقبل المنسوجات»، مع تطورات الموضة والنسيج الذي يدخل في صناعة كل أنواع الملابس في العالم.

وعلى مدار 5 أيام يشكل معرض «مستقبل المنسوجات» سلسلة من المعارض والعروض الرقمية التفاعلية وورش العمل، وتتناول فعالية «في المستقبل.. ماذا سنرتدي؟» كيفية تطوير صناعة الأزياء العالمية لمواجهة التحديات التي أثيرت خلال الإصدارات الأخيرة من أسبوع الموضة في لندن، مثل تأثير التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية، وأزمة المناخ على الموضة في المستقبل.

ويقدم معرض «مستقبل المنسوجات» للجمهور البحث الذي طوره فريق من جامعة دي مونتفورت، وهو يشرح طرقاً أكثر استدامة في صناعة الملابس من خلال تجنب استخدام الأصباغ الاصطناعية التقليدية التي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على البيئة والبشر.

ويشير البحث العلمي إلى أهمية الاعتماد على تقنية الليزر لتلوين أسطح المنسوجات ونقشها، وكذلك استخدام مواد مبتكرة مثل «ألياف اللحاء» المأخوذة من سيقان النباتات (الكتان والقنب والقراص) والتي يمكنها، مع الصوف، توفير مواد لصنع أقمشة أكثر استدامة وأمنا على البيئة، مقارنة بالبوليستر والقطن.

قالت الدكتورة كلير ليربينيير، كبيرة المحاضرين في تصميم المنسوجات بجامعة دي مونتفورت: «عندما نفكر في الانتقال إلى الأزياء المسؤولة والمستدامة، لا بد من التعاون، لأنه حين يكون هناك تعاون، تصل الرسالة بشكل أقوى، نحن بحاجة إلى مصممين ونشطاء وأشخاص حرفيين ومهندسين، ورجال أعمال ومحاسبين كذلك، لديهم خبرة في الذكاء الاصطناعي لدعم أفكارنا.

ويضم معرض «مستقبل المنسوجات» تصاميم الطلاب والخريجين من جامعة دي مونتفورت، صنع بعضها باستخدام تقنيات عصر الفضاء، أو بمواد قديمة طورت بأسلوب جديد.