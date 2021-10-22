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السد يفوز على الريان ويتوج بكأس أمير قطر للمرة الثانية على التوالي والـ 18 فى تاريخه

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السد يفوز على الريان ويتوج بكأس أمير قطر للمرة الثانية على التوالي والـ 18 فى تاريخه السد يفوز على الريان ويتوج بكأس أمير قطر للمرة الثانية على التوالي والـ 18 فى تاريخه

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تُوج نادي السد ببطولة كأس أمير دولة قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بفوزه على الريان بضربات الحظ الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفاز السد القطري على نظيره فريق الريان بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وأُقيمت المباراة على ملعب الثمامة المونديالي، الذي تم افتتاحه اليوم، وسيحتضن مباريات بطولة 2022 بقطر العام المقبل، حيث يسع لـ 40 ألف متفرج.

وأحرز فريق السد بقيادة مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز بطولة كأس أمير قطر للمرة الـ 18في تاريخه.

وسجل الجزائري ياسين براهيمي الهدف الأول للريان في الدقيقة الـ 44، قبل أن يعاد الأسباني سانتي كازورلا النتيجية للسد في الدقيقة الـ 58.

وفي ضربات الترجيح، أهدر شجاع خليل زاده لاعب الريان ركلة الجزاء الخامسة، ليُتوج السد بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويعد فريقي السد والريان الأكثر شعبية في دولة قطر.

المصرى اليوم

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