تناول معه فطير مشلتت.. رئيس جامعة سوهاج يزور منزل طالب لمحوه أمية والدته و5 أشخاص

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واصل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، زياراته الأسبوعية لطلاب كلية التربية بالجامعة الذين نجحوا في محو أمية أكبر عدد من الدراسين بالمحافظة.

وقام رئيس جامعة سوهاج، يرافقه أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومحمد الدالى مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، بزيارة اليوم لأسرة الطالب محمد أحمد عبدالرحيم يونس الحاصل على بكالوريوس التربية قسم الرياضيات، بمقر إقامتهم بقرية «روافع العيساوية» بدائرة مركز المنشاة، وذلك تكريماً للطالب بعد نجاحه في محو أمية 5 أشخاص بقريته، فضلا عن محو أمية والدته.

وأعرب عبدالخالق- خلال الزيارة التي تناول فيها الغذاء «فطير مشلتت، وعسل أسود، وجبنة قديمة» مع أسرة الطالب- عن سعادته وتقديره للطالب محمد، والذي يعد هو وزملائه نواة حسنة يرتكز عليها الوطن في تحقيق ما يصبو إليه، لافتاً إلى فخره واعتزازه بتلك الأسرة والتي وضعت التعليم وسيلة وغاية وطبقت ما ينادي به رئيس الجمهورية في الإستثمار في البشر، حيث تضم الأسرة طالبين في كلية التربية، وطالبين في كلية الطب.

وقال عبدالخالق، إن القضاء على الأمية من أهم أولويات الجامعة، وكذلك القضاء على الكثير من المشكلات المرتبطة بها، مثل الزيادة السكانية وغيرها، لافتاً إلى أن مبادرة مصر بلا أمية ٢٠٣٠ هي ولدت من رحم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن ثم تطوير الريف المصري، مؤكداً أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين في هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر في تحقيق حلم الوصول إلى «مصر بلا أمية ٢٠٣٠».

وقال محمد الدالي، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، إن البروتوكول تم توقيعه بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعة، لافتاً إلى أن مبادرة الجامعة في التصدي للأمية بالمحافظة هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، وأن تلك الزيارات تأتى إعترافاً من الهيئة والجامعة بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة.

يذكر أن جامعة سوهاج وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية في القضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب ١٠٠ جنيه مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ ٢٥٠ جنيهاً من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.