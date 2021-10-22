جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس (صور وتفاصيل)

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس وسيف معدنى بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بالإدارة الثالثة برئاسة زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، استوقف تامر عادل رئيس القسم راكب مصرى قادم على رحلة شركة طيران الإتحاد القادمة من أبوظبي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح ومحمد موافي تلاحظ لهما وجود عبوات بكثافات وتكرارية وتبين وجود 12 لمبة مزودة بكاميرات مخفية للتنصت والتجسس محظور حيازتها.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبدالفتاح طه مدير الإدارة على ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم راكب يحمل جنسية آسيوية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود جسم معدني داخل إحدى الحقائب.

وقام أحمد أبوبكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سيف محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 كما أفاد المقدم ميشيل نبيل من إدارة شرطة الحماية المدنية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس وسيف معدنى

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس وسيف معدنى

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس وسيف معدنى

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس وسيف معدنى