الخارجية الأمريكية تحث جميع الأطراف في إثيوبيا على وقف العنف

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علقت الخارجية الامريكية على تجدد القتال من جديد في اقليم تيجراي الأثيوبي، وقالت الخارجية الأمريكية: قلقون للغاية بشأن العنف المتصاعد في شمال إثيوبيا ومناطق في البلاد

وأضافت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نحث جميع الأطراف في إثيوبيا على وقف العنف فورا والدخول في مفاوضات غير مشروطة

وتجددت المواجهات المسلحة في ولاية عفر شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أديس أبابا والمقاتلين المتمردين من إقليم تيجراى الأربعاء الماضي.

ووردت تقارير عن اندلاع اشتباكات في بلدة أورا في عفر، مع سقوط ضحايا بين المدنيين جراء استخدام أسلحة ثقيلة من قبل قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى» المتمردة.