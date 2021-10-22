في ختام مهرجان الجونة.. «كوستا برافا» يحصد جائزة نجمة الجونة الخضراء لأفلام البيئة

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حصد الفيلم اللبناني «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل جائزة نجمة الجونة الخضراء لأفلام البيئة، وذلك خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5 .

تلعب نادين لبكي وصالح بكري في الفيلم دور زوجين يقرران ترك التلوث السام لمدينتهما بيروت، على أمل بناء حياة مثالية في منزل في الجبال، ولكن تحطمت أحلامهما عندما تم بناء مكب نفايات بجوارهما، مما أدى إلى جلب القمامة والفساد الذي كانوا يأملون في تركه وراءهم.

وتختتم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، اليوم الجمعة، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.