أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سميح ساويرس يعلن عن 4 حالات إصابة بكورونا خلال فعاليات الجونه السينمائي

Print
سميح ساويرس يعلن عن 4 حالات إصابة بكورونا خلال فعاليات الجونه السينمائي سميح ساويرس يعلن عن 4 حالات إصابة بكورونا خلال فعاليات الجونه السينمائي

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونه عن اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الذي يقام الآن حفل ختامها.

وقال ساويرس خلال كلمته بحفل الافتتاح أن وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا يعد نجاح للمهرجان في مواجهة هذه الجائحة، ويصدر صورة للعالم أن صر قادرة على مواجهة هذا الوباء.

ووجه ساويرس الشكر للعاملين بشركته «أوراسكوم» على المجهود الذي قاموا به في محو أثار الحريق الذي نشب بالقرب من مسرح الإفتتاح في ساعات معدودة.

وانطلق منذ قليل حفل الختام بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة عبير صبري، وأسماء جلال، وجالا هشام، وسمية الخشاب، إلى جانب حضور الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة ناهد السباعي ووالدتها، والكاتبة إنجي علاء، ومريم الخش، والفنانة بشرى مع زوجها، وعلاء عرفة، ريا ابى راشد، نجلاء بدر، بسمة، كما ظهرت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء رغم اصابتها بحادث أول أمس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)