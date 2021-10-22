بيراميدز: مواحهة عزام صعبه ونسعى لحسمها غدًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الإياب أمام عزام التنزاني، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجرى في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي.

وانتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وعزام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

أوضح هاني سعيد أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق ويتوقع أن تكون غاية في القوة، ولكن بيراميدز عاقد العزم على الفوز وتقديم موسم قوي يتمكن فيه من تحقيق ما لم يستطع تحقيقه خلال الموسمين الماضيين سواء في تلك البطولة القارية أو في البطولات المحلية التي يشارك فيها الفريق.

أوضح المدير الرياضي أن فريق عزام قوي ومنظم ومستواه جيد للغاية إلا أننا نطمع في حسم المواجهة والصعود للدور الثاني ومواصلة المشوار حتى الوصول للتتويج باللقب، من خلال الروح العالية والانسجام مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وعن عودة قائد الفريق عبدالله السعيد للمباراة بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة، أكد هاني سعيد أن عودة اللاعب مهمة للغاية وتزيد من فرص حسم المواجهة كونه قائد للفريق داخل الملعب معنويا وفنيا ووجوده دفعة قوية على كافة المستويات للفريق.