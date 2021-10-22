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في ختام مهرجان الجونة .. سمية الخشاب تتألق في الأسود

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في ختام مهرجان الجونة .. سمية الخشاب تتألق في الأسود في ختام مهرجان الجونة .. سمية الخشاب تتألق في الأسود

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ظهرت الفنانة سمية الخشاب، على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدت فستانا من خامة المخمل باللون الأسود، مكشوف عند منطقة الصدر ومزين في بكريستالات في خط يشبه الثعبان، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها واختارت مكياجاً قوياً .

وتختتم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، اليوم الجمعة، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.

ومنذ بداية، حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن «التريند» بسبب فساتينهم، على الريد كاربت، وأبرزهم: أروى جودة ورانيا يوسف وإيهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.

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