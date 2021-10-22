المصري كيدز: نصائح بسيطة لمساعدة طفلك فى واجباته المدرسية

★ ★ ★ ★ ★

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

الواجبات المدرسية من أكثر الأشياء التى يعانى منها الكثير من الأمهات والآباء مع أطفالهم بسبب صعوبة اندماج الطفل فى بداية العام الدراسى مع المهام الكثيرة من المذاكرة والاستيقاظ مبكرًا. ولمساعدة طفلك فى واجباته المدرسية، اتّبعى هذه الخطوات، وفقًا لموقع «theschoolrun».

1- أفضل الطرق منح طفلك التحدث عن واجبه المدرسى، واختيار أفضل طريقة لتنفيذه مع طفلك.

2- يُنصح بترك الطفل هو مَن يقرر توقيت عمله لواجبه المدرسى، لكن مع التأكد من التزامه به.

3- تخصيص مكان مناسب للطفل لأداء واجباته المدرسية، ومن الناحية المثالية يجب أن يكون هذا المكان به مكتب عمل ملائم، وإضاءة جيدة.

4- يجب أن تكون منطقة الواجبات المنزلية بعيدة عن التليفزيون أو ألعاب الفيديو وغيرها من مشتتات الانتباه مثل أيضًا الحيوانات الأليفة.

5- يُنصح بمحاولة تعليم الأشقاء الصغار عدم مقاطعة شقيقهم أثناء أداء واجباته المدرسية.

6- يُنصح بمساعدة الطفل على تحمل مسؤولية التنظيم وأداء واجباته المدرسية.

7- من بين طرق تشجيع الأطفال على أداء واجباتهم المدرسية إظهار الآباء والأمهات أن المهارات التى يتعلمونها مرتبطة بأشياء يفعلونها هم كأشخاص بالغين.

8- مكافأة الطفل عندما ينجز فروضه الدراسية بسهولة وانتظام، ويجب مدح الطفل دائمًا ليزيد ذلك من ثقته.

9- ساعد طفلك فى وضع خطة لعمل الواجبات المنزلية الثقيلة أو عندما تكون هناك مهمة ضخمة يجب معالجتها، وشجع طفلك على تقسيم العمل إلى أجزاء يمكن التحكم فيها.