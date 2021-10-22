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عبدالظاهر السقا: أزمة أن لديه 11 لاعبًا مميزًا

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عبدالظاهر السقا: أزمة الزمالك أن لديه 11 لاعبًا مميزًا عبدالظاهر السقا: أزمة أن لديه 11 لاعبًا مميزًا

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يرى عبدالظاهر السقا، نجم الوطني السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، ليست لديه دكة بدلاء قوية.

وقال عبدالظاهر السقا، في تصريحات تليفزيونية: «مشكلة نادي الزمالك أنه لديه 11 لاعبًا مميزًا، ولكنه لا يمتلك دكة بدلاء قوية قادرة على صناعة الفارق مع الفريق خلال مباراة توسكر الكيني».

وأضاف: «محمود عبدالرازق شيكابالا، لم يستعد مستواه الفني بشكل كبير حتى الآن»، مشيرًا: «الزمالك لا يمتلك بديلا للمغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري».

وأوضح: «منع الفريق الأبيض من القيد سيؤثر عليه بالسلب خلال الموسم المقبل، خاصة أن هناك بعض المراكز يعاني منها الفريق من عجز على رأسها قلب الهجوم».

ويواجه الزمالك فريق توسكر الكيني، مساء الجمعة، على الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

المصرى اليوم

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