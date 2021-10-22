تحركات إسرائيلية لترميم العلاقات المتضررة.. وعضو كنيست يطالب بتحرك دولى ضد إسرائيل

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بدأت إسرائيل تحركات مكثفة لترميم شبكة علاقاتها الدولية المتضررة، فيما طالب عضو كنيست إسرائيلى بتدخل دولى ضد إسرائيل.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليسارى الإسرائيلى، موسى راز، بعث برسالة إلى حوالى 300 برلمانى أوروبى، يطالبهم فيها باتخاذ خطوات جادة وحاسمة ضد إسرائيل، نتيجة قيامها بعمليات تهجير قسرى واسعة النطاق ونقل عائلات فلسطينية من ديارها فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفادت الصحيفة بأن موسى راز تقدم للبرلمان الأوروبى بهذا الطلب، بمشاركة عايدة توما سليمان، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، وذلك بهدف الحصول على توقيعات من أعضاء البرلمان الأوروبى للترويج لمبادرته ضد إسرائيل.

وطلب موسى راز وتوما سليمان من أعضاء البرلمان الأوروبى التوقيع على تلك الرسالة، ليتمكنوا من تقديم مذكرة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، وكذلك وزراء خارجية أوروبيين أيضا، من أجل فضح السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكد موسى راز أنه سيواصل الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية بالوسائل المتاحة له، معتقدا أن للبرلمانيين الأجانب، خاصة الأوروبيين، دورا فى إنهاء هذا الاحتلال.

وجاء ذلك فيما غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالى بينيت، أمس، إلى سوتشى للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلى قوله إن الهدف الأساسى للزيارة هو بناء «علاقات وطيدة بين بينيت وبوتين، والإيضاح بأن تبادل السلطة فى إسرائيل لن يضرّ بالعلاقات والتعاون بين البلدين».

ونقلت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية عن مسؤول سياسى إسرائيلى قوله إن رسالة بينيت لبوتين ستكون أن «للبلدين مصلحة مشتركة فى العمل ضد الإرهاب الإسلامى المتطرّف، وأن إسرائيل ستعمل بكلّ القوّة ضدّ الأذرع الإيرانية فى سوريا».

وسيبحث بوتين وبينيت مجموعة من الملفات الأمنية، منها الخشية الإسرائيلية من التمركز الإيرانى فى سوريا، ومحاولة تجنيد بوتين للتحركات الإسرائيلية ضد النووى الإيرانى، والخشية الروسية من ضربات إسرائيلية فى سوريا دون تنسيق.

رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت فى ضيافة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وذكر مسؤول إسرائيلى أنه من المحتمل أن تطرح روسيا خلال الاجتماعات موضوع أملاك الكنيسة الروسية.

وسيشارك فى اللقاء، من الجانب الإسرائيلى، وزير الإسكان زئيف ألكين، الذى بالإضافة إلى قيامه بمهام المترجم، ساهم فى بلورة علاقة شخصية قوية بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو، وشارك فى كافة اجتماعاتهما خلال السنوات الماضية.

أما مستشار الأمن القومى الإسرائيلى أيال حولتا، فتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول، فى زيارة غير معلنة، للقاء نظيره فى قصر الإليزيه إيمانويل بون.

وتأتى الزيارة فى أعقاب الكشف عن اختراق هاتف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلى «إن إس أو» فى الفضيحة التى عرفت إعلاميا باسم «بيجاسوس»، الأمر الذى دفع الرئيس الفرنسى إلى الإيعاز بتجميد جزء من العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن «حولتا» سيبلغ ماكرون توضيحات إضافية بخصوص تلك القضية أرفقها باقتراحات لحل الأزمة. وعرض «حولتا» على نظرائه حلاً يتم من خلاله تفادى مواقف مشابهة فى المستقبل يقضى بأن تتعهد إسرائيل أمام فرنسا، بأن تشتمل الاتفاقيات الجديدة المتعلقة ببيع سايبر هجومى لدولة ثالثة، على بند يحظر الهجوم على أرقام فرنسية، على غرار الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

من ناحية أخرى، تعتزم إسرائيل السماح هذا الأسبوع ببناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية وحوالى 1300 منزل فلسطينى فى منطقة «ج» بالضفة الغربية، وفقا لجدول أسبوعى تنشره لجنة التخطيط فى الإدارة المدنية.

وذكرت إذاعة «كان» الإسرائيلية أن الخطة كان من المقرر فى الأصل طرحها للموافقة عليها قبل شهرين لكن الإدارة المدنية أوقفتها.

وتشكل المنطقة «ج» حوالى 60% من الضفة الغربية وهى خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطينى فى المنطقة «ج»، مع رفض الغالبية العظمى من الطلبات.

يذكر أن هذه ستكون المرة الأولى التى تتم فيها الموافقة على بناء وحدات استيطانية فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الحالية.

من جانبه، قال آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكى فى عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إن المحادثات التى يأمل فى إحيائها، ينبغى أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.

وأضاف هوكشتاين خلال مقابلة مع قناة «الحدث» التليفزيونية أثناء زيارة لبيروت، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضى بين الطرفين فى وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات. وقال «ربما يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الدبلوماسية المكوكية أولا من أجل تقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان هناك مجال للتفاوض ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات».

وبدأت لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة فى أكتوبر 2020 فى قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مدينة الناقورة اللبنانية. وكان النزاع الحدودى البحرى قد عرقل عمليات التنقيب فى المنطقة التى يُحتمل أن تكون غنية بالغاز لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين.

وقال هوكشتاين إنه يأمل ألا تستغرق المحادثات وقتا طويلا. وأضاف «أعتقد أننا تعلمنا فى هذا النوع من الجهود أن الأمر لو استغرق وقتا طويلا، فإنه لن يحدث». وتابع «ولذلك فنحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعا».

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة.

ولبنان، الذى لم يكتشف بعد احتياطيات تجارية من الغاز فى مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من المانحين الأجانب فى ظل انهيار اقتصادى متفاقم.

وقال هوكشتاين إن حل مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد فى تخفيف أزمة الكهرباء التى يمر بها لبنان عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه.

وردا على سؤال حول اتفاق لتصدير الغاز المصرى عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قال هوكشتاين إن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق ذلك، وإنه لن يتعين صدور إعفاء من عقوبات أمريكية على سوريا لإتمام الاتفاق، لأنها لا تنطبق على هذه الحالة على الأرجح. وقال «لقد قررنا أن هذا النوع من المعاملات غير مشمول على الأرجح بالعقوبات، لذلك أخطرنا الحكومة هنا وأخطرنا الحكومة فى مصر بأن الاتفاق يمكن أن يمضى قدما».