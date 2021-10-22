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رئيس لبنان يعيد تعديلات قانون الانتخابات النيابية إلى البرلمان

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رئيس لبنان يعيد تعديلات قانون الانتخابات النيابية إلى البرلمان رئيس لبنان يعيد تعديلات قانون الانتخابات النيابية إلى البرلمان

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قالت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقع مرسوما يقضي بإعادة قانون لتعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ما قد يؤثر على إمكانية إجراء الانتخابات في 27 مارس وفقا لما تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع.

كان مجلس النواب اللبناني قد صدق يوم الثلاثاء الماضي، على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.

وقال عون في بيان «التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية»، مضيفاً أن «تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن يتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية».

المصرى اليوم

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