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نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس مقطع فيديو ساخر حول إطلالة بعض الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر نجيب فيديو ساخر لشاب يسخر من إطلالة الفنانات التي رأى فيها الكثير من متابعي السوشيال ميديا أنها جريئة، وقال الشاب صاحب الفيديو في مشهد تمثيلي ساخر إن النجمات رأوا في النسخة السابقة من المهرجان أنهن يستهلكن قماش كثير في ملابسهن، لذا قررن إطلاق حملة «هنوفر بدل ما نأفور» .

وسخر الشاب من إطلاله كل من ورانيا يوسف، ونسرين طافش، كما وصف إطلاله إنجى على بأنها لبست «جلابية الحاج»، كما ذكر أن الباقي من الجلبية استخدم في فستان منة شلبي والفنانة درة ليكمل «كل حتة اتكشفت عند فنان كانت بتغطي حد تاني».

أما عن الإطلالة الأكثر جرأة فكانت للفنانة نجلاء بدر والتى قال إنها كانت ستذهب إلى المهرجان بفستان كامل لكن بسبب حريق الجونة، احترق جزء من قميص نجيب ساويريس لتتبع بدر بجزء من فستانها لساويريس، ويتم لذق تلك القطعة بـ«شيكارتون»، في إشارة إلى أن قميص نجيب كان باللون الأبيض يتخلله لون الأسود من الجانب.

فيما سخر من إطلاله مايا دياب حيث قال إنها وفرت في القماش وصنعت فستانها من السجادة الحمراء. ووصف إطلاله الفنانة أروى جودة أنها مستوحاة من أحد المطاعم الشهيرة واصفاً انها «لفت نفسها بورق الفويل»

واختتم الشاب: «لو عاوز تلبس مختلف في مهرجان الجونة ألبس قميص وبنطلون عادي».

وانطلقت فاعليات مهرجان الجونة السينمائي يوم 14 أكتوبر ومن المقرر أن يسدل الستار على فعاليات المهرجان اليوم الجمعة.