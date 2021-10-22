أخبار عاجلة

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

بوتين يلتقي بينيت لأول مرة ويبحث معه الأزمة السورية والملف النووي الإيراني

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
قرداحي: ملتزم بسياسة حكومة لبنان الخارجية وتعليقاتي بشأن الحرب في اليمن كانت شخصية

قرداحي: ملتزم بسياسة حكومة لبنان الخارجية وتعليقاتي بشأن الحرب في اليمن كانت شخصية

زار الأكاديمية العسكرية بدمشق.. الأسد: الجيش السوري سيبقى ضمانة الاستقلال

زار الأكاديمية العسكرية بدمشق.. الأسد: الجيش السوري سيبقى ضمانة الاستقلال

دول جوار أفغانستان: ندعو لتشكيل حكومة شاملة

دول جوار أفغانستان: ندعو لتشكيل حكومة شاملة

تحليق قاذفتي "تو - 160" استراتيجيتين رفقة مقاتلات فوق بحري بارنتس والنرويج

تحليق قاذفتي "تو - 160" استراتيجيتين رفقة مقاتلات فوق بحري بارنتس والنرويج