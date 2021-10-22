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الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يلتقي بينيت لأول مرة ويبحث معه الأزمة السورية والملف النووي الإيراني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 04:24 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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