تصدرت اليوم الجمعة شبكة التواصل الاجتماعي TRUTH Social مؤشرات البحث في جوجل «Google Trends» حيث اهتم المصريين بالبحث عن الشبكة الجديدة والتي كان قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق، الملياردير دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي.

وكان ترامب قد أصدر بياناُ للإعلان عن شبكته الجديدة قال فيه«لقد أنشأت TRUTH Social وTMTG للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، فنحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك يتم إسكات رئيسك الأمريكي المفضل وهذا غير مقبول.

وتابع «أنا متحمس لإرسال أول حقيقة لي على TRUTH Social قريبًا جدًا، حيث تأسست TMTG بهدف إعطاء صوت للجميع.وأنا متحمس لأن أبدأ قريبًا في مشاركة أفكاري حول TRUTH Social وللرد على شركات التكنولوجيا الكبرى. ويسألني الجميع لماذا لا يقف أحد أمام شركات التكنولوجيا الكبرى؟ حسنًا، سيكون ذلك قريبًا!»

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، فرضت حظرا على ترامب في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على “تويتر” و35 مليونا على “فيسبوك” و24 مليونا على “إنستجرام”.

وذكرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا Trump Media & Technology Group أو TMTG أنها وشركة Digital World Acquisition Corp (DWAC) قد دخلت في اتفاقية اندماج نهائية، وأن تصبح شركة مدرجة في البورصة، تخضع لموافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين.

وتقدر الصفقة بقيمة مؤسسية أولية تبلغ 875 مليون دولار، مع تقييم إضافي محتمل قدره 825 مليون دولار من الأسهم الإضافية وتقييم تراكمي يصل إلى 1.7 مليار دولار اعتمادًا على أداء أسعار الأسهم.

وذكرت المجموعة أن مهمتها هي خلق منافس لاتحاد وسائل الإعلام الليبرالية والقتال ضد شركات عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، التي استخدمت قوتها الأحادية الجانب لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا.

وتتوفر خدمة TRUTH Social الآن للطلب المسبق في متجر تطبيقات Apple. حيث تخطط TRUTH Social لبدء إطلاقها التجريبي في نوفمبر 2021. ومن المتوقع أن يتم طرحها على مستوى البلاد في الربع الأول من عام 2022. ويمكن الآن لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى TRUTH Social زيارة www.truthsocial.com للتسجيل في قائمة الدعوة .

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم TMTG إطلاق فيديو اشتراك عند الطلب (TMTG +). وستعرض برامج ترفيهية وأخبار وبودكاست وغير ذلك. وقد اختارت TMTG سكوت سانت جون كمدير لعمليات شركة TMTG +. حيث أن سكوت سانت جون هو المنتج التنفيذي لمسلسل «Deal or No Deal» وAmerica’s Got Talent وقد أنتج أكثر من 1000 ساعة من برامج Network and Cable TV.

- فيديو ترويجي لشبكة تروث سوشيال TRUTH Social الجديدة -