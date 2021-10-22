الكشف وتوفير العلاج لـ1600 مواطن في قافلة علاجية مجانية ببني سويف

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرأعده وكيل وزارة الصحة د.محمد يوسف،بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية النواميس مركز الواسطى على مدار يومي«الأربعاء والخميس 20 و21 أكتوبر الجاري»مكونة من 10 عيادات في10 تخصصات(الباطنة، الأطفال ،العظام، الأسنان ،الرمد، الجراحة،النساء ،الجلدية ،تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1620 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 68معمل طفيليات 44،حالات الأشعة 19،استصدار 8قرارات نفقة دولة،تحويل عدد 10 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج،موجات فوق صوتية 48 حالة.

شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل- تنظيم الأسرة- سرطان الثدى- سلامة الغذاء- سوء استخدام الأدوية- الرضاعة الطبيعية- الزواج المبكر- اضرار ختان الاناث- التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 104 مواطن.

فيما أشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.