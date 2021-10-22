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الدرندلي يرفض إساءة أنصاره لمنافسيه في الانتخابات «»

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الدرندلي يرفض إساءة أنصاره لمنافسيه في الانتخابات «فيديو» الدرندلي يرفض إساءة أنصاره لمنافسيه في الانتخابات «»

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كعادة أبناء الأهلي في ضرب أروع الأمثلة على الأخلاق والتنافس فقط من أجل خدمة ناديهم رفض خالد الدرندلي المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي على منصب أمين الصندوق أي إساءة من جانب أنصاره اليوم الجمعة لمنافسيه على عضوية المجلس من أصدقائه في قائمة محمود الخطيب.

واستبعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خالد الدرندلي من قائمته في انتخابات النادي التي أعلنها اليوم وضمت في منصب أمين الصندوق صديق عمره خالد مرتجي بدلاً منه.

وترشح صباح اليوم الجمعة خالد الدرندلي أمين الصندوق في المجلس الحالي على نفس المنصب مستقلاً بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب.

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد سخونة واشتعالا في انتخابات النادي الأهلي المقبلة بعد قرار خالد الدرندلي بخوض الانتخابات بشكل مستقل.

وتقدمت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة بأوراقها في انتخابات مجلس إدارة النادي المقررة يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة بشكل نهائي محمود الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق، وللعضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبد القادر ومحمد سراج الدين ، وللعضوية تحت السن الثنائي: محمد الجارحي ومي عاطف.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً ، رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوان تحت السن.

وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين بداية من السبت الماضي على أن تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

المصرى اليوم

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