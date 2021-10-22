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موعد مباراة وتوسكر والقنوات الناقلة اليوم.. تعرَّف على التشكيل المتوقع والحكم والمُعلق والزي

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موعد مباراة الزمالك وتوسكر والقنوات الناقلة اليوم.. تعرَّف على التشكيل المتوقع والحكم والمُعلق والزي موعد مباراة وتوسكر والقنوات الناقلة اليوم.. تعرَّف على التشكيل المتوقع والحكم والمُعلق والزي

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يواجه نادي الزمالك اليوم نادي توسكر الكينى فى إطار مباراة العودة ضمن تصفيات الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يشهد استاد برج العرب اليوم لعب مباراة الزمالك وتوسكر الكينى، فى تمام الساعة السابعة مساءًا، والتى توافق الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكم مباراة وتوسكر

يحكم مباراة الزمالك ضد توسكر اليوم دحان بيده، ويعاونه الحكمان حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، والحكم الرابع باباكار سار.

القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وتوسكر اليوم على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ، من استاد برج العرب فى .

وتنقل قناة الزمالك أيضًا المبارة اليوم.

قائمة الزمالك لمباراة توسكر

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة توسكر كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - عبد الله جمعة - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - إمام عاشور - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - حمدي علاء - سيف جعفر - السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أوباما.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام توسكر

يتوقع أن يكون تشكيلة الزمالك المتوقع اليوم لمواجهة توسكر كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - طارق حامد.

وسط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

معلق مباراة الزمالك اليوم

من المتوقع أن يتولي المعلق الرياضي حاتم بطيشة هو معلق مباراة الزمالك اليوم على قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sports 1 اليوم من استاد برج العرب.

ويطالب عدد من جماهير نادي الزمالك أن يتولي المذيع أحمد الطيب مهمة التعليق على المباراة عبر قناة الزمالك.

زي الزمالك اليوم

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني أمس الخميس على ارتداء نادي الزمالك الزي الأبيض التقليدي، والذي يتكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يرتدى حارس مرمي الزمالك اليوم الزي الأخضر.

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