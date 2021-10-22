إزالة 164 حالة تعدى على أملاك الدولة بشمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه بالتنسيق مع الدكتورة امل إسماعيل وكيلة وزارة الزاعة بالاقصر، انه تم إزالة التعديات على املاك الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة جنابية الكرنك الغربية وبإجمالي عدد حالات151 حالة مباني بمساحات 4780 متر، و43 حالة زراعة، بمساحات 18973 متر (4 فدان ونصف تقريبا )، 40 شجرة، وإزالة التعديات على املاك الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة جنابية الكرنك الغربية حيث تم اليوم ازالة 13 حالة زراعة على مساحة 4907 متر وعدد ٣ حالات مباني على مساحة 677 مترا.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية بتنفيذ قرار ازلة في المهد بناء سور بدون ترخيص ونفذ قرار الإزالة محمد سعدى مسؤول التنظيم بالمركز.

كما تم تنفيذ قرارات إزالة، وتعدى على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء غرفة بالطوب الأبيض والاسمنت على مساحة 200 متر داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى.