وزير النقل: البدء في إنشاء محور طولي حر من بنها حتى دمياط بطول 120 كيلو متر

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كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن البدء إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالدلتا، إن المحور الجديد خدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط، وحيث يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم بواقع عدد2 حارة ليصبح الطريق في هذه المسافة 2 حارة لكل اتجاه وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة حيث يشمل على عدد15 عمل صناعي (15 كوبري).

كما تفقد الوزير موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وكذلك أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 7 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه (56%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (96%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (98.6%) وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (84.3 %) وكوبري المنشأة الكبرى. والذي بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبري صهرجت وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد) وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري مثل كوبري جمجرة بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 3.6متر لكل حارة بتكلفة إجمالية قدرها 192 مليون جنيه كما تفقد أيضا أعمال إنشاء كوبري أسنيت حيث يتم إنشاء الكوبري (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر + أرصفة + حارة مرورية أسفل الكوبري بعرض 5م (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه وكذلك تم متابعة أعمال إنشاء كوبري كفرشكر بطول 600 متر بعرض إجمالي 12.80 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليون جنيه، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ إنشاء كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد بطول 1300 متر بواقع 4 حارات.