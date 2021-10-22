وائل جمعة: منتخبات شمال أفريقيا ستنافس على كأس العرب

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أشاد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، وسفير بطولة كأس العالم 2022، بتحضيرات قطر المكثفة لاستضافة منافسات المونديال.

وقال أسطورة الأهلي المصري، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهائي كأس أمير قطر، الذي سيدشن افتتاح استاد الثمامة المونديالي، خامس ملاعب بطولة كأس العالم، إن جميع الضيوف الذين سيحضرون إلى قطر، سيجدون كرم الضيافة وسيستمتعون بأجواء رائعة للغاية.

وأكد أن تحضيرات قطر المميزة للمونديال في وقت مبكر، توجه رسالة للعالم "بأننا كعرب نستطيع تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة، معتبرا أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم ستكون استثنائية، وستشرف كل العرب.

وأضاف جمعة أن كأس العرب، التي ستقام نهاية العام الجاري في قطر، ستكون بمثابة بروفة جيدة للغاية لكل المنتخبات العربية، خاصة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، لتجهيز صف ثان، واكتشاف لاعبين جدد يمكن الاستعانة بهم.

وأوضح أن الأمر ينطبق أيضا على منتخبات آسيا، التي تخوض التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، حيث ستكون البطولة العربية "بنكهة مونديالية.

وعن المنافسة في بطولة كأس العرب، قال جمعة: "هناك الكثير من المنتخبات العربية القادرة على المنافسة على اللقب، وأبرزها المنتخب القطري، ومنتخبات شمال إفريقيا مصر وتونس والجزائر والمغرب، حتى دون اللعب بالمحترفين.

وختم"هذا بالإضافة للمنتخب السعودي، الذي يقدم مستويات طيبة في التصفيات الآسيوية، كما أن العراق والإمارات أيضا من المنتخبات التي لديها حظوظ في المنافسة.