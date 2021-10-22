حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب

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أكد حازم فتوح وكيل أعمال يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك، أن الأخير رفض عروضا مغرية من أجل حبه للقلعة البيضاء.

وأشار فتوح عبر برنامج البريمو، إلى أن أوباما مشجع للزمالك قبل أن يكون لاعباً موضحاً أن اللاعب رفض تماماً فكرة الرحيل رغم وجود عرض من الحزم السعودي لشراء عقده.

وأضاف:«أوباما لاعب موهوب وكبير وتلقى بالفعل مفاوضات من الأهلي، ولكن ليس عن طريقي ونصحته بعدم خسارة الزمالك وجماهيره وهو ما أتفق مع رؤية اللاعب».

وأوضح أن استبعاد أوباما من منتخب مصر أمر غير منطقي بالمرة خاصة أن معدلات اللاعب التهديفية مميزة وبدون إحراز ضربات جزاء وبالتالي كان يستحق الحصول على فرصة مع المنتخب.