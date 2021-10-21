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خالد الجندي عن مهرجان الجونة: نرفض أن تتحول النساء إلى سلعة في سوق النخاسة

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خالد الجندي عن مهرجان الجونة: نرفض أن تتحول النساء إلى سلعة في سوق النخاسة خالد الجندي عن مهرجان الجونة: نرفض أن تتحول النساء إلى سلعة في سوق النخاسة

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عقب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ما ظهر خلال مهرجان الجونة السينمائي من ملابس وصفت بالعري والتبرج، قائلًا: زي ما الفنانين أعطوا لأنفسهم الحق في نقد الخطاب الديني، لدينا نحن الحق في نقد الخطاب الفني.

وقال الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية ، مساء اليوم الخميس: نحن كعلماء دين، لسنا سقطًا للمتاع، أو في مؤخرة الركب ومن حقنا نتكلم في الفن، لسنا في حالة تصادم مع منظمي المهرجان، نحن نناقش المعصية ولا نناقش العاصي.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: الفساد الأخلاقي مرفوض، عري النساء مرفوض، كون النساء تتحول لسلعة في سوق النخاسة، وعرض أجسادهن لا يخدم الفن ولا الخلق، ولا الدين ولا الحياة.

واختتم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديثه: إزاي نجد واحد ينتمي للدين ويسرق ويرتشي ويسيء لجيرانه، مشددًا على أن مصيبتنا ليست في القيم الدينية بل في تطبيق الدين، وأن هناك أمورًا في الدين لا نحسن تطبيقها.

المصرى اليوم

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