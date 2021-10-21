«محدش ليه دعوة بجسمي».. هدى المفتي ترد على منتقديها عقب إطلالتها بـ الجونة

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وجهت الفنانة هدى المفتي رسالة مباشرة إلى جمهورها عقب تعرضها لانتقادات عديدة بسبب اطلالاتها على السجادة الحمراء للدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وطالبت هدى المفتي منتقديها بالابتعاد عن جسمها وعدم التعليق على أي تغيرات تحدث فيه، مؤكدة أنها «مبسوطة كده ومتصالحة مع شكلها وجسدها ولا تبحث عن الكمال».

وظهرت هدى المفتي خلال إطلالتها بنحافة زائدة واتهمها بعض متابعيها بأنها أفرطت في أنوثتها ما دفعها لكتابة رد عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستجرام قالت فيه: «محدش ليه دعوة بجسمي.. أيوة فعلا أنا خاسة جامد وده لأني كنت تعبانة فترة طويلة واتكلمت في الموضوع ده قبل كده».

ويشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور كوكبة من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي.

ويتنافس على جوائز الدورة الـ 5 من مهرجان الجونة السينمائي الدولي 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية. ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق المندلع الأربعاء الماضى، في ساحة مسرح البلازا الذي يقام عليه حفل الافتتاح، بعد إعادة عمال مدينة الجونة بريق الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من اندلاعه لاستعادة جاهزية قاعة المهرجان لاستضافة ضيوف حفل الافتتاح.