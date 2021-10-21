موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ..أبرزها مواجهة الكلاسيكو

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني التي ستشهد مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو.

وتفتتح مباريات الجولة المثيرة بلقاء فالنسيا ومايوركا يوم السبت المقبل عند الساعة الثانية ظهرًا ثم مواجهة قادش وديبورتيفو ألافيس عند الساعة الرابعة والربع ثم مباراة إلتشي وإسبانيول عند الساعة السادسة والنصف، ويختتم اليوم بلقاء أتلتيك بلباو وفياريال في الساعة التاسعة مساء.

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وتستمر مباريات الدوري الإسباني يوم الأحد بلقاء إشبيليه وليفانتي في الثانية ظهرًا، ثم المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة في العالم بين برشلونة ضد ريال مدريد عند الساعة الرابعة والربع.

ويستضيف فريق ريال بيتيس منافسه رايو فايكانو في تمام السادسة والنصف، ثم يختتم اليوم بمواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد العائد من هزيمة قارية أمام ليفربول وريال سوسيداد في الساعة التاعسة.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة بلقاء يجمع بين خيتافي وسيلتا فيجو يوم الأثنين عند الساعة التاسعة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

ومن المفترض أن يتم نقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني على شاشة قناة بي إن سبورت مع وجود استديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية.

وسيوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق الكرة العالمية خدمة متابعة مباراة الكلاسيكو لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر، فيما يتواجد برشلونة عند المركز السابع برصيد 15 نقطة.