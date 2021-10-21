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بوابة الحزم طريق ضمك للقمة .. والتعاون لتدوين أول انتصاراته

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بوابة الحزم طريق ضمك للقمة .. والتعاون لتدوين أول انتصاراته بوابة الحزم طريق ضمك للقمة .. والتعاون لتدوين أول انتصاراته
في مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين

بوابة الحزم طريق ضمك للقمة .. والتعاون لتدوين أول انتصاراته

يسعى فريق ضمك الأول لكرة القدم ( الوصيف بـ 15 نقطة) للقبض على الصدارة حينما يستضيف الحزم صاحب المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط في حين يتطلع التعاون متذيل جدول الترتيب بـ 3 نقاط لتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم حينما يحل ضيفًا على الفيصلي صاحب المركز العاشر بـ10 نقاط في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة.

ضمك - الحزم
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يأمل فريق ضمك في استعادة نغمة الانتصارات لانتزاع الصدارة ولو مؤقتًا لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم والمحافظة على سجله خالٍ من الهزائم للجولة الثامنة على التوالي.

في المقابل يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه على جدول الترتيب والاستمرار بحصد النتائج الجيدة قبل مواجهة الاتحاد المتصدر في الجولة القادمة.

الفيصلي - التعاون
يبحث التعاون حينما يواجه الفيصلي، عن تدوين أول انتصاراته وإيقاف مسلسل الهزائم والنتائج السلبية الملازمة له منذ بداية الموسم والتي لا تعكس بواقع الحال قيمة الفريق وجودة لاعبيه التي لم تصل بعد إلى الانسجام المطلوب لتطبيق تكتيك المدرب البرتغالي جوزيه قوميز على أرض الملعب.

في حين يتطلع الفيصلي للعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولات الثلاث الماضية وإيقاف هدر النقاط المتواصل لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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