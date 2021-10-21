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طرح الفنان أحمد باتشان أغنية جديدة بعنوان «يلا كمل» عبر موقع «يوتيوب» وهى إحدى أغنيات ألبومه «بعد غيابه» الذي يتم طرحه بشكل منفرد، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع توما.

ألبوم «بعد غيابه» يضم أغاني «ابن ناس» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق، ومن قبلها أغنية «أيام وفاتوا»، من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، و«يا روحي»، والتى كانت احتفالًا بعيد الحب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم، وأيضا «فيك العبر»، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

وحقق أحمد باتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، و«لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعاون أحمد باتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفى التوزيع الموسيقي فكان مع توما، كريم عبدالوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبدالفتاح، ومحمد شفيق.