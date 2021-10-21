رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال الصرف الصحي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بشارع الغفران وحل مشكلة الصرف بالشارع ورفع مخلفات التطهير بالإضافة لحل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة.

كما تابع رئيس مدينة دسوق، أعمال فرد السن بالمناطق الجاري رصفها بمناطق شارع الشركات والجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر، تمهيدا لعملية الرصف، وتابع تنفيذ خطة تجميل مدخل المدينة ورفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه واستمرار رفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وتطوير الأرصفة بطريق الشركات ورفع كفاءة مدخل المدينة، استكمالا لأعمال الرصف.