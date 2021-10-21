أخبار عاجلة

السيسي: يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها.. وأقدر الدور المهم للإعلام -
محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك -
أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية -
حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر -
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال الصرف الصحي

Print
رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال الصرف الصحي رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال الصرف الصحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بشارع الغفران وحل مشكلة الصرف بالشارع ورفع مخلفات التطهير بالإضافة لحل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة.

كما تابع رئيس مدينة دسوق، أعمال فرد السن بالمناطق الجاري رصفها بمناطق شارع الشركات والجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر، تمهيدا لعملية الرصف، وتابع تنفيذ خطة تجميل مدخل المدينة ورفع كفاءته وتطويره بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه واستمرار رفع مستوى البلدورة بالجزيرة الوسطى بمنسوب مناسب وتطوير الأرصفة بطريق الشركات ورفع كفاءة مدخل المدينة، استكمالا لأعمال الرصف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها.. وأقدر الدور المهم للإعلام

السيسي: يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها.. وأقدر الدور المهم للإعلام

محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك

محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك

أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية

أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية

حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر

حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر