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استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

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استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

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قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة وطب القلب والصدر بلندن، إن المتحور الجديد من به طفرة جينية ولديه قدرة أكثر على الانتشار بنسبة 10% عن متحور دلتا.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفي شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «متحور كورونا الجديد الناتج عن متحور كورونا يمثل 10% من كل إصابات فيروس كورونا الحالية».

وأوضح حاتم سليمان: «البيانات عن المتحور الجديد مازالت بيانات أولية وأنه رغم الطفرات الأخيرة والتحورات لفيروس كورونا فإنها تستجيب إلى لقاح كورونا وتكون لها فعالية على الفيروس، مؤكدا أن اللقاحات نجحت في كبح جماح فيروس كورونا بدليل انخفاض تسجيل أعداد الحالات الحرجة وحالات الوفاة».

المصرى اليوم

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