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أكسبو دبي: الإمارات تعلن عن رحلة لمسافة 3.6 مليار كيلومتر لاستكشاف حزام الكويكبات

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أكسبو دبي: الإمارات تعلن عن رحلة لمسافة 3.6 مليار كيلومتر لاستكشاف حزام الكويكبات أكسبو دبي: الإمارات تعلن عن رحلة لمسافة 3.6 مليار كيلومتر لاستكشاف حزام الكويكبات

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قالت رئيس وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، إن بلادها أخذت على عاتقها مهمة جديدة بإرسال مركبة فضائية في رحلة لمسافة 3.6 مليار كيلومتر لاستكشاف حزام الكويكبات بهدف فهم تاريخ تكوين الكواكب ومستقبل استكشاف الفضاء، جاء ذلك في كلمة لها في ساحة الوصل بأكسبو دبي، في حضور عددا من المهتمين بأمور الفضاء، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضافت الأميري، نجتمع في إكسبو 2020 دبي كعالم واحد، عالم مليء بالأمل بعد جائحة المستجد «كوفيد 19»، للحديث عن أعظم اتصال بيننا جميعا، وهو كوكب الأرض. ونادرا ما ندرك مدى ترابط النقطة الزرقاء حتى ندرسها من الفضاء، ونادرا ما نقدر النسيج الرقيق الذي يحافظ على الحياة حتى نلاحظ الغلاف الجوي من الفضاء.

وأضافت: بينما نواصل استكشاف العالم الذي نعيش فيه، يجب علينا أن تذكر دائما أننا نوع واحد، نوع واحد على أرض واحدة، المكان الوحيد الذي نعيش فيه، وبينما نتكيف مع عالم ديناميكي ومعقد وسريع التغير، تلتزم دولة الإمارات بعزيز التقدم في استكشاف الفضاء، وتعزيز التفاهم والتعايش بين البشر.

وشارك في اللقاء رواد فضاء من 5 هم أندري بوريسينكو ()، وكلود نيكولييه (سويسرا)، وكريستر فوجيلسانغ (السويد)، وماركوس بونتيس (البرازيل)، وناوكو يامازاكي (اليابان). وبدأت عروض الفضاء على قبة ساحة الوصل بعبارة «إن تقدم ورخاء أي أمة يبدأ من التعليم»، والتي تجسد توجه حكومة وشعب الإمارات في التركيز على التعليم والعلوم والاستكشافات التي تصب في مصلحة البشرية.

وعلى مدار أسبوع الفضاء ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، يقدم مجموعة من المحاور والمناقشات التي من شأنها بحث التحديات والحلول لاستكشاف ما وراء مدار كوكب الأرض. ويقام أسبوع الفضاء بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.

ويسلط إكسبو 2020 دبي، الضوء على أحدث الابتكارات في مجال أبحاث الفضاء والسفر، وسيوفر أيضا منصة لمناقشة القضايا الملحة، كما جرت مناقشات حول بناء الأنظمة البيئية الفضائية في الدول النامية، والدروس المستفادة من الكوكب الأحمر، حول الحياة على كوكب الأرض، وتحدث فيه عمران شرف، مدير مشروع بعثة الإمارات للمريخ (مسبار الأمل)، مركز محمد بن راشد للفضاء،الدكتور مايكل ماير، كبير العلماء في برنامج استكشاف المريخ، وكالة ناسا، الولايات المتحدة الأمريكية.

المصرى اليوم

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