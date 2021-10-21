33 مليون جنيه ساهمت بها جمعيات أهلية لخدمة المجتمع المدني ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف إن إجمالي المساهمات المجتمعية من الجمعيات الخيرية وصلت لأكثر من ٣٣ مليون جنيه على مستوى المشاركة المجتمعية لبعض الجمعيات والمؤسسات المجتمعية، لا سيما وأن نسبة المشاركة المجتمعية ساهمت في رفع جهود الدولة التنموية خاصة مع تنوع الأنشطة في المجالات التي أصبح المجتمع المدني يعمل من خلالها شريكاً تنموياً محورياً.

وأكد محافظ بني سويف على توجيهاتة الدائمة بتوفير الأجواء المناسبة لتعظيم الفوائد من المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني من جمعيات أهلية ومحلية ودولية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن أول وثيقة لتوجية جهود العمل الأهلي الأكثر من 40 جمعية ويستهدف 120 جمعية ،حيث ساهم ذلك في تنظيم العمل والجهود الأهلية في مختلف المجالات لاسيما في الدفع بالمبادرات التنموية في مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء ذلك خلال استعراض للتقرير الذي أعدته إدارة التعاون الدولي وقامت بعرضها نهى محمد مدير الإدارة، وتضمن الإشارة إلى قيمة ومجالات مشاركة جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2021، حيث شهدت تنوع الجهود المشروعات وزيادة في الدعم المالي والفني لمختلف المجالات.

وتبين من التقرير الربع السنوي أن المساهمة المجتمعية لجمعية الأورمان في محافظة بني سويف قد وصلت إلى 18 مليون و958 ألف جنيهاً ليستفيد من المساهمات المجتمعية 30 ألف و366 مواطناً على مستوى مركز المحافظة السبع

وتنوعت المساهمات المجتمعية من حيث المجالات وحجم التمويل، والتي شملت قطاعات المساعدات الاجتماعية والمشروعات الصغيرة وأعادة تأهيل المساكن الريفية، ووصل اجمالي المساعدات الاجتماعية إلى أكثر من 4 مليون جنية واستفاد منها ما يقرب عن 17 ألف نسمة، وأقرضت الجمعية 282 مشروعاً ضغيراً بتكلفة 6 ملايين جنيه، بجانب إعمار 98 منزلاً بتكلفة تخطت الـــ 5 ملايين جنية، فضلاً عن بلوغ عدد من المستفدين في آخر الشهر في التقرير من المساعدات الاجتماعية إلى ما يزيد عن 29 ألف نسمة بتكلفة تزير عن 7 ملايين جنيهاً

ومن ناحية أخرى فقد وصلت قيمة المساهمات الاجتماعية لمؤسسة مصر الخير خلال آخر 3 أشهر إلى 15 مليون و845 ألف جنيهاً، وبلغ عدد المستفدين 53 الف و510 مواطناً، وشملت 52 ألف و288 خدمة في قطاعات التكافل الأجتماعي في المجالات والقطاعات

حيث شملت مساهمات مؤسسة مصر الخير السبع مراكز والتي شهدت دعم مبادارات تنموية وتعددة مثل مشروع سترة وأعادة تأهيل وتهيئة 91 منزلاً، بجانب دعم جهود الدولة في قطاع التعليم خاصة في قطاع التعليم المجتمعي وحملات التبرع بالدعم ودعم القطاع الصحي في مجالات المساهمة المالية في اجراء العمليات الجراحية والفحوصات والتحاليل من خلال القوافل الطبية التي تجوب قرى المحافظة بشكل دوري