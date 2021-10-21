القبض علي زوجين بكفر الشيخ لاتهامهما باستغلال أطفالهما الخمسه في التسول

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تمكنت وحدة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ وفريق الاستغاثة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتورة ألاء خفاجي، مدير الوحدة من إنقاذ 5 أطفال من التشرد واستغلال والدهما لهم في أعمال التسول، وتعريضهم لحرارة الجو والبرودة طوال عدة سنوات قادما من محافظة القليوبية لمحافظة كفر الشيخ، رافضا كل أوجه الرعاية له وللأسرة طوال عدة مرات.

وتم إيداع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عام ونصف و8 سنوات بدار رعاية، حيث تم إيداع طفلين توأم عمرهما سنة ونصف بدار الأطفال الرضع بكفر الشيخ ،وطفلة عمرها 4 سنوات بدار الأمل بكفر الشيخ، وطفل عمره 6 سنوات بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ، وطفل عمره 8 سنوات بدار البكاتوش بقلين، وسبق عرض سكن على والد الأسرة ووظيفة إلا أنه رفض عدة مرات،وتبين استغلاله للأطفال في أعمال التسول، ويعرضهم للحرارة الشمس في فصل الصيف وبرودة الجو في فصل الشتاء ويفترشون الأرض، ويتواجدون في الطرق العامة بين مراكز المدن من صباح كل يوم ويظل حتى وقت متأخر من المساء.

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقي اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتمكن حملة قسم مركز شرطة كفر الشيخ بإلقاء القبض على متسول وزوجته يستغل أطفاله الخمسة في أعمال التسول وينتقل بهم من مكان لأخر على الطرق العامة بين المدن والقرى وبحي القنطرة البيضاء،ويعرضهم لحرارة الشمس والبرودة، يفترشون الأرض دون أن تأخذه بهم رأفة ولا رحمة، ويفترشون الأرض، وتبين بحوزته لحظة القاء القبض 4 آلاف و300 جنيه، حصيلة اليوم، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 16153 لسنة 2021 جنح مركز كفر الشيخ وتم إبلاغ خط نجدة الطفل برقم 32016/7.

وبعرضه على نيابة كفر الشيخ وجهت له. وزوجته«تهمة إساءة استخدام الأطفال وتعريض حياتهم للخطر والاتجار بالبشر، وقررت إيداع الأطفال بدور رعاية، كما قررت احتجاز والدي الطفلين، على ذمة القضية، وحررت وحدة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ المحضر الفني المتضمن إيداع الأطفال دور رعاية تتناسب مع أعمارهم وطلبت تحليل DNA لهم لاستخراج أوراق ثبوتية لمن ليس لديهم أوراق ثبوتية منهم.