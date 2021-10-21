أخبار عاجلة

السيسي: يجب فهم نصوص القرآن الكريم وعدم الاكتفاء بحفظها.. وأقدر الدور المهم للإعلام -
محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك -
أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية -
حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر -
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه

Print
القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه
السحيباني: عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال

القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.شرطة القصيم النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة

مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة