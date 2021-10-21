باحث: 45 متحورًا من كورونا حتى الآن.. واللقاح الحل الوحيد

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قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات، إن المتحور AY.4.2 هو متحور فرعي من متحورات «دلتا» التابعة لفيروس كورونا وبدأ الظهور في إنجلترا الأيام الماضية، حيث يمثل 10% من الإصابات هناك، مفيدا بأن «كورونا» يوجد منها حتى الآن 45 متحورا فرعيا.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» مساء اليوم الخميس، إلى أن جميع المتحورات تؤثر على الجهاز التنفسي، ولكن متحور دلتا أقوى من حيث قدرته على التكاثر، مما يعطيه قدرة على الانتشار أعلى من المتحورات الأخرى.

وأفاد بأن إنجلترا لديها قدرات عالية لرصد المتحورات بشكل مستمر، لذلك استطاعوا اكتشاف المتحور الجديد، مضيفا: ما زالت المناعة التي يكونها الجسم بعد التطعيم، توفر وقاية ممتازة للغاية ضد فيروس كورونا، لذلك لا بد من تلقي اللقاح لأنه الحل الوحيد حتى الآن للوقاية من الإصابة الشديدة والوفاة.