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إجراء 15 جراحة للمخ و الأعصاب تنفيذا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنوفية

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إجراء 15 جراحة للمخ و الأعصاب تنفيذا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنوفية إجراء 15 جراحة للمخ و الأعصاب تنفيذا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنوفية

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قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ويرافقه الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتورة أماني المعداوي مسؤولة قوائم الانتظار بالمديرية وفريق الطب العلاجي بالمديرية وتحت إشراف الدكتور جلال الديب مدير مستشفى المخ والأعصاب ولفيف من أطباء المخ والأعصاب والعظام.

وتم إجراء اليوم 15 عملية للقضاء على قوائم انتظار تشمل (عمليات المخ والاعصاب والعمود الفقري والمفاصل الصناعيه ومناظير الكتف والركبه والرباط الصليبي وجراحه الأوعية الدموية وجراحة الوجه والفكين بإجراء ١٥ عملية ذات مهاره خاصة. وكذلك عمل عيادات (العظام، المخ والأعصاب، الجراحه العامه، جراحه الأوعية الدمويه، الروماتيزم، النفسية والعصبية، الأسنان، العلاج الطبيعي ورسم الأعصاب والعضلات)، بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال المترددين.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطباء المشاركين في هذه الملحمة الطبية في حب ويؤكد على إستمرارية هذه الملحمة الطبية من أجل القضاء على قوائم الانتظار للمرضي بمحافظة المنوفية.

المصرى اليوم

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