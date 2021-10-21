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بيج رامي يدعم مهرجان البحر الاحمر للرياضة والسياحة عبر ستريت وورك أوت

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بيج رامي يدعم مهرجان البحر الاحمر للرياضة والسياحة عبر ستريت وورك أوت بيج رامي يدعم مهرجان البحر الاحمر للرياضة والسياحة عبر ستريت وورك أوت

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أشاد بيج رامي، بطل مستر أولمبيا مرتين على التوالي بفعاليات مهرجان البحر الأحمر لفعاليات السياحه والأحداث الرياضيه، في نسخته الأولي،الذي دشنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس بحضور أحمد عبدالخالق مدير إدارة السياحة الرياضية.

وأكد بيج رامي، على ان السياحة الرياضية إصبحت أهم روافد السياحة المصرية في ظل نجاح في استضافة الأحداث الرياضية الكبري وإبهار العالم بالتنظيم وذلك في ظل الاهتمام الكبير للرئيس عبدالفتاح ، بدعم الرياضة على كافة المستويات.

وعبر بيج رامي عن كونه احد الداعمين بقوة لاتحاد ستريت وورك اوت، الذي سيشارك ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، خاصة انها يمثل احدي الرياضات التي نالت اهتمام الشباب المصري، مشيرا إلى انه حريص دائما مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ اسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لستريت وورك أوت، ونائبه بليغ ابوعايد على حضور ودعم الشباب الذي يمارس ستريت وورك اوت بكل فئاتها كأحد أهم الرياضات لرفع معدلات اللياقة البدنية ونشر ثقافة ممارسة كأسلوب حياة معربا عن أمله في ان يساهم اتحاد ستريت وورك أوت بما يملكه من شعبية كبيرة في نجاح مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية.

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد ان هناك تنسيق وتعاون بين وزارة الرياضة ووزارة السياحة والآثار، لترويج الفعاليات الرياضية وهو ما يتم من خلال إدارة السياحة الرياضية بالوزارة، وتعزيز قيمة السياحة الرياضية داخل المجتمع، والترويج للمناطق السياحية المختلفة التي تتميز بها مصر من خلال إقامة الفعاليات الرياضية بها، مشيراً إلى ان مصر نجحت في افتتاح مدينة مصر الأولمبية بإقامة بطولة العالم للرماية والتى نالت اشادات دولية واسعة .

واختتم «صبحى» ان الوزارة لديها طموح لاينتهي في استضافة الأحداث الرياضية قائلا :«حدودنا في السما لاستضافة الأحداث العالمية، الامر الذي يتم من خلال تكثيف استضافة الأحداث بمنطقة البحر الأحمر والغردقة والجلالة ايضا، كما نسعى لايجاد شراكات في الأحداث الرياضية».

ومن المقرر ان يتضمن المهرجان ١٥ فاعلية، وفي النسخة القادمة 200 فعالية، حيث يتم توضيح تفاصيل كل فاعلية على حدة، وآليات المنافسة بها، وتوقيتات تنفيذها، وأعداد المنافسين المستهدف مشاركتهم ومنها رياضات المغامرة والسيارات والعاب التحمل، والماراثونات والسباحة المفتوحة، وباراموتور، وباراجليدنج، ودراجات هوائية وغيرها من المنافسات، ويتم تنفذ تلك الرياضات من خلال وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات الرياضية المختلفة.

المصرى اليوم

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